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Россиянам объяснили, когда им могут повысить ставку по действующей ипотеке

Россиянам объяснили, когда им могут повысить ставку по действующей ипотеке

Банки могут изменить процентную ставку по действующим ипотечным договорам только в случае нарушения условий договора, в остальных случаях это запрещено Федеральным законом «О банках и банковской деятельности».

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