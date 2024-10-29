Россиянам объяснили, когда им могут повысить ставку по действующей ипотеке

Банки могут изменить процентную ставку по действующим ипотечным договорам только в случае нарушения условий договора, в остальных случаях это запрещено Федеральным законом «О банках и банковской деятельности».
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