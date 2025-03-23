Политолог Левицкий: США при Трампе скатились к авторитаризму, это крах демократии

Соединенные Штаты при Дональде Трампе перестают быть демократией и скатываются в авторитаризм. Об этом заявил политолог, профессор государственного управления в Гарвардском университете Стивен Левицкий в интервью Der Spiegel.
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