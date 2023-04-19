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Токаев поручил в кратчайшие сроки устранить последствия взрыва в Жанаозене

Токаев поручил в кратчайшие сроки устранить последствия взрыва в Жанаозене

На совещании, посвященном социально-экономическому развитию Казахстана, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил акиму Мангистауской области Нурлану Ногаеву оперативно завершить работы по ликвидации последствий недавнего взрыва в Жанаозене.

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