Токаев поручил в кратчайшие сроки устранить последствия взрыва в Жанаозене

На совещании, посвященном социально-экономическому развитию Казахстана, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил акиму Мангистауской области Нурлану Ногаеву оперативно завершить работы по ликвидации последствий недавнего взрыва в Жанаозене.