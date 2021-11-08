Глава ЦРУ приехал "пpедупредить" Россию по Украине. Учите географию, нeyчи!

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаГлава ЦРУ приехал "пpедупредить" Россию по Украине. Учите географию, нeyчи! автор - Авторские зарисовки Визит главы ЦРУ Бернса в Москву для предупреждения по Украине.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСерж ЮжанинГОГеоргий Осиповчего автор так разнервничался,когда такое было,чтобы дипломаты журналистам говорили зачем и почему куда-то ездят???Александр УльяновПрежде всего направить ноту протеста по поводу вмешательства во внутренние дела России. А потом тактично отправить домой с глобусом в руках. И никаких переговоров. Потому как, по таким ответным действиям судят вообще о внешней политике России.valentina sergeevaА в-третьих, хватит объяснять и оправдываться. Нужно так дать по сопатке, чтоб не смели косо посмотреть, не то что вламываться со своими требованиями.BBBriz BazelikНу какого ... он приехал и ОБ ЧЁМ "гутарили", - "покрыто мраком" и об это НИКТО, НИКОГДА не узнает!!! (думаю, многие со-мной согласятся!) НО, то что ему "дать знать", - заставили его "задуматься" - что В СЛУЧАЕ-ЧЕГО, будет - картина Репина "ПРИПЛЫЛИ"!?! Остаётся думать, - что "пацан" уехал "задумчивым" и с "паскудным" настроением!!!Комментировать
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