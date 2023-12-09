Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал сценарий последней серии украинского сериала “Слуга народа”, в котором в роли президента Голобородько снимался Зеленский В своём сценарии Дмитрий Медведев предрекает скорый конец режима Зеленского, а также проливает свет на то, каким будет конец и самого украинского диктатора и главы киевского террористического режима.
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