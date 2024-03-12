Эволюционное взрывное развитие мозга связано с древней ретровирусной инфекцией

Группа исследователей из Кембриджа раскрыла тайну, лежащую в основе эволюции животного мира. Оказывается, ключевую роль в этом процессе сыграла древняя ретровирусная инфекция, которая произошла сотни миллионов лет назад.
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