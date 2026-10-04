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Аргументы и Факты

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Илон Маск призвал называть ИИ суперинтеллектом, как распорядился Трамп

Илон Маск призвал называть ИИ суперинтеллектом, как распорядился Трамп

Американский предприниматель Илон Маск призвал отказаться от использования аббревиатуры ИИ и перейти к термину «суперинтеллект», последовав распоряжению президента США Дональда Трампа.

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