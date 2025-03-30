Этнически чистые мощи и танцы на костях. Киевский режим копается в святынях с ДНК-тестами Юлия СоколоваТо, что кажется абсурдом — ветеринары в пещерах Лавры, — на самом деле является логичным продолжением войны против русской идентичности, в которой духовная сфера теперь стала главным полем битвы.