«Профессионалитет» в действии: конкурс в колледжи страны достигает 30 человек на место

Популярность колледжей и рабочих профессий растет. Все больше школьников выбирают для себя среднее профессиональное образованиеПриемная кампания этого года показала, что популярность колледжей и рабочих профессий у абитуриентов растет.
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