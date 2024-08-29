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«Профессионалитет» в действии: конкурс в колледжи страны достигает 30 человек на место

«Профессионалитет» в действии: конкурс в колледжи страны достигает 30 человек на место

Популярность колледжей и рабочих профессий растет. Все больше школьников выбирают для себя среднее профессиональное образованиеПриемная кампания этого года показала, что популярность колледжей и рабочих профессий у абитуриентов растет.

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