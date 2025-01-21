Показан кроссовер Tata Avinya X на платформе JLR[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Индийская марка Tata в первую очередь известна своими бюджетными моделями, однако еще в 2022 году компания заявила о своих амбициях в премиум-сегменте с концепт-каром Avinya.
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