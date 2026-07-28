Упала и сломала: раскрыты детали об опасной травме Пугачевой и ее трости

Алла Пугачева сломала ногу и тазобедренный сустав. В эксклюзивном комментарии aif.ru ортопед Литвиненко объяснил, что происходит с костями у пожилых, почему для них опасны любые падения и чем грозят переломы.
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