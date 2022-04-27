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В Госдуме предложили ограничить иноагентов в праве регистрации новых НКО

В Госдуме предложили ограничить иноагентов в праве регистрации новых НКО

На имя генпрокурора Российской Федерации Игоря Краснов депутат Государственной думы Евгений Федоров направил письмо, в котором предложил расширить перечень лиц, которые не могут выступать в качестве учредителей некоммерческих организаций (НКО) .

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