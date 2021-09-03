Сколько огнетушителей нужно, чтобы сдуть человека. Ютубер Mamix снял на видео зрелищный эксперимент

Сколько потребуется огнетушителей, чтобы сбить человека? Ютубер Mamix с командой не только провели необычный опыт при разных обстоятельствах — на скейте, тарзанке и в зорбе, но и показали на видео, на какое расстояние струя продвинет испытуемого.