Гном

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Сколько огнетушителей нужно, чтобы сдуть человека. Ютубер Mamix снял на видео зрелищный эксперимент

Сколько огнетушителей нужно, чтобы сдуть человека. Ютубер Mamix снял на видео зрелищный эксперимент

Сколько потребуется огнетушителей, чтобы сбить человека? Ютубер Mamix с командой не только провели необычный опыт при разных обстоятельствах — на скейте, тарзанке и в зорбе, но и показали на видео, на какое расстояние струя продвинет испытуемого.

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