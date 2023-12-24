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Театр абсурда

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ПАО «Симпреал»: Страны Ближнего Востока и ЮВА могут стать драйвером развития мировой керамической индустрии

ПАО «Симпреал»: Страны Ближнего Востока и ЮВА могут стать драйвером развития мировой керамической индустрии

Проходившую в Дубае (ОАЭ) 4-7 декабря Международную выставку Middle East Stone 2023 посетила российская компания-производитель керамического сырья «Симпреал», являющаяся лидером данного сегмента российского рынка.

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