ПАО «Симпреал»: Страны Ближнего Востока и ЮВА могут стать драйвером развития мировой керамической индустрии

Проходившую в Дубае (ОАЭ) 4-7 декабря Международную выставку Middle East Stone 2023 посетила российская компания-производитель керамического сырья «Симпреал», являющаяся лидером данного сегмента российского рынка.
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