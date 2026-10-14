«Бабушка XXI века»: как меняется жизнь российских пенсионеров.

«Больше внимания себе»: как изменилась жизнь россиян на пенсии АВТОР(ы): Кристина Козырева, Евгения Сушкова Во вьетнамском Нячанге сформировался целый район русских бабушек.
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