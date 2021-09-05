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Стратегический аналитик Копли объяснил последствия краха США в Афганистане

Стратегический аналитик Копли объяснил последствия краха США в Афганистане

Катастрофический уход войск США из Афганистана — это предсказуемое событие, которое повлияло на престиж Белого дома.

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Сергей Дмитриев
Ничего катасрофного в этом уходе нет. Последствия всплывут в ближайшее время. Вопрос только в устойчивости талибов хотя бы на этом уровне. Всё может устаканиться и послужить уроком на будущее.

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