Стратегический аналитик Копли объяснил последствия краха США в Афганистане

Федеральное агентство новостей №1ПолитикаСтратегический аналитик Копли объяснил последствия краха США в АфганистанеКатастрофический уход войск США из Афганистана — это предсказуемое событие, которое повлияло на престиж Белого дома.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергей ДмитриевНичего катасрофного в этом уходе нет. Последствия всплывут в ближайшее время. Вопрос только в устойчивости талибов хотя бы на этом уровне. Всё может устаканиться и послужить уроком на будущее.Комментировать
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