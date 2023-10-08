Про чулки
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Про чулки

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Как модно носить трусы в холодном сезоне 2023-2024 по версии Miu Miu

Модные критики и эксперты мира моды могут сколь угодно рассуждать о свежем взгляде Миуччи Прада на привычный предмет гардероба — трусы — и восхищаться решением носить их поверх колготок, но многие из нас знают, это нельзя назвать революционным шагом: именно так было принято одеваться в эпоху безэластанового трикотажа.

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