Как модно носить трусы в холодном сезоне 2023-2024 по версии Miu Miu

Модные критики и эксперты мира моды могут сколь угодно рассуждать о свежем взгляде Миуччи Прада на привычный предмет гардероба — трусы — и восхищаться решением носить их поверх колготок, но многие из нас знают, это нельзя назвать революционным шагом: именно так было принято одеваться в эпоху безэластанового трикотажа.