Politros

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МИД Индии заявил о разногласиях внутри G20

МИД Индии заявил о разногласиях внутри G20

Глава индийского внешнеполитического ведомства Субраманьям Джайшанкар заявил, что стороны «Большой двадцатки" имеют резкие расхождения в позициях по ряду вопросов.

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