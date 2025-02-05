Ефимов: в Люблино при поддержке города построят производственный комплекс

В районе Люблино в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП) началось строительство производственного комплекса, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Владимир Ефимов.
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