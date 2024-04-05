Управляющий редактор американского журнала American Conservative Джуд Руссо сообщил о том, что предоставляемые Киеву транши в виде кредитов, впоследствии потомкам придется выплачивать десятилетиями в виде военных контрибуций.
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