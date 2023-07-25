Daily Storm

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AP: США отправят Украине 32 БТР Stryker, ракеты Hydra-70, разведывательные дроны Hornet и 28 миллионов патронов

AP: США отправят Украине 32 БТР Stryker, ракеты Hydra-70, разведывательные дроны Hornet и 28 миллионов патронов

Вооружения войдут в пакет военной помощи на сумму порядка 400 миллионов долларовНовый пакет военной помощи Вашингтона Киеву на 400 миллионов долларов будет включать 32 бронетранспортеров (БТР) Stryker, ракеты Hydra-70, разведывательные дроны Hornet и около 28 миллионов снарядов.

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