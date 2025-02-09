В Минобороны РФ рассказали об универсальном солдате из Петербурга

Боец с позывным «Рыжий» - штурмовик, пулемётчик, оператор БПЛА и командир экипажа танка в одном лице В пресс-службе Министерства обороны РФ рассказали историю военнослужащего из Петербурга, который стал в прямом смысле универсальным солдатом.
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