В Минобороны РФ рассказали об универсальном солдате из Петербурга

Боец с позывным «Рыжий» - штурмовик, пулемётчик, оператор БПЛА и командир экипажа танка в одном лице В пресс-службе Министерства обороны РФ рассказали историю военнослужащего из Петербурга, который стал в прямом смысле универсальным солдатом.