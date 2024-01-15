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Военное обозрение

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Российская ПВО сбила три украинские ракеты «Точка-У» при попытке атаковать Курскую область

Российская ПВО сбила три украинские ракеты «Точка-У» при попытке атаковать Курскую область

Власти региона подтверждают работу ПВО в ночное время, по их информации, все три ракеты были сбиты над Фатежским районом.

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