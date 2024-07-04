Korins.ru
НовостиГлавная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Korins.ru

3 подписчика

НСА и Минсельхоз Татарстана обсудили агрострахование с сельхозпроизводителями на выставке «АгроВолга 2024»

НСА и Минсельхоз Татарстана обсудили агрострахование с сельхозпроизводителями на выставке «АгроВолга 2024»

Состояние дел в агростраховании в Татарстане обсудили с аграриями республики Национальный союз агростраховщиков и Минсельхоз региона в рамках специального «круглого стола» на Международной агропромышленная выставке «АгроВолга 2024» в Казани.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх