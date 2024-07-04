НСА и Минсельхоз Татарстана обсудили агрострахование с сельхозпроизводителями на выставке «АгроВолга 2024»

Состояние дел в агростраховании в Татарстане обсудили с аграриями республики Национальный союз агростраховщиков и Минсельхоз региона в рамках специального «круглого стола» на Международной агропромышленная выставке «АгроВолга 2024» в Казани.
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