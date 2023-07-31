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Кваша о хоккее 3х3: «Пока он существует больше в плоскости букмекеров и вряд ли станет отдельным видом спорта»

«Я участвовал в турнире 3х3 в [московской] лиге 3HL. Там хоккеист должен был обязательно сделать пас в зоне атаки – нельзя бежать через всю площадку на вратаря.

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