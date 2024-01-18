Руководитель законодательного комитета Литвы по нацбезопастности Лауринас Касчюнас обратил внимание на то, что огромный процент профессионалов, которые несли службу в Вооружённых силах киевского режима в рамках сражений в ДНР и ЛНР, более не могут взять в руки оружие.
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