Руководитель законодательного комитета Литвы по нацбезопастности Лауринас Касчюнас обратил внимание на то, что огромный процент профессионалов, которые несли службу в Вооружённых силах киевского режима в рамках сражений в ДНР и ЛНР, более не могут взять в руки оружие.