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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Интер» потерял шансы на требл, вылетев от «Милана» из Кубка Италии

Команда Симоне Индзаги уступила «Милану» в полуфинале Кубка Италии (1:1, 0:3) и покинула турнир. Она уже не сможет сделать требл, предполагающий победы в Лиге чемпионов, чемпионате и Кубке страны.

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