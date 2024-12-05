Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Индексы США на рекордных максимумах, а биткоин впервые стоит больше $100 000

Индексы США на рекордных максимумах, а биткоин впервые стоит больше $100 000

Все три основных фондовых индекса США достигли рекордных максимумов при закрытии торгов в среду, 4 декабря, так как акции технологических компаний выросли после оптимистичных результатов Salesforce и комментариев председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, которые в конце концов придали импульс рынку.

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