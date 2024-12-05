Индексы США на рекордных максимумах, а биткоин впервые стоит больше $100 000

Все три основных фондовых индекса США достигли рекордных максимумов при закрытии торгов в среду, 4 декабря, так как акции технологических компаний выросли после оптимистичных результатов Salesforce и комментариев председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, которые в конце концов придали импульс рынку.