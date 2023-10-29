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Может ли «ультиматум Путина» быть выполненным путем мирных переговоров?

Может ли «ультиматум Путина» быть выполненным путем мирных переговоров?

На фоне неудачи летней кампании ВСУ и развития ближневосточного кризиса, который имеет все шансы перерасти в большую региональную войну, в странах Восточной Европы все громче звучит «голос разума», призывающий к миру на Украине с учетом позиции России.

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