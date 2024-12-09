Перспективы переговоров с Трампом или фантастический Дональд

ПОВТОРЮСЬ: АМЕРИКАНЦЫ ВСЁ РАССЧИТЫВАЮТ НА СВОЁМ СУПЕР КОМПЬЮТЕРЕ ВПЕРЁД НА 20 ЛЕТ И, С УЧЁТОМ ВОЗМОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ, ПЛАНИРУЮТ ОПЕРАТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ, НО ДЛЯ ОТВОДА ГЛАЗ ПОГРУЖАЮТ МИР В СВОЮ РИТОРИКУ. АНАЛИЗИРУЮТ ЭКОНОМИКИ ВСЕХ СТРАН, ВКЛЮЧАЯ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, СВОИХ КОНКУРЕНТОВ, МОЩЬ АРМИЙ СВОИХ ПРОТИВНИКОВ СО СНИМКОВ СПУТНИКОВ И РАЗВЕДДАННЫХ. ОБРАБАТЫВАЕТ ВСЕ ТЕЛЕФОННЫХ РАЗГОВОРЫ. АНАЛИЗИРУЮТ ПРЕССУ, ИЗУЧАЕТ РЕАКЦИЮ КОНКУРЕНТОВ И ПРОТИВНИКОВ НА СВОИ ЗАЯВЛЕНИЯ. ПЛАНИРУЮТ ЛЮБУЮ ВОЙНУ, ВПЛОТЬ ДО ЯДЕРНОЙ. ЛЮБЫЕ ИНИЦИАТИВЫ АМЕРИКАНСКИХ ПРЕЗИДЕНТОВ И ТРАМПА - ЭТО ОТВЛЕЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ СВОИХ ПРОТИВНИКОВ ПО АНАЛОГИИ С МИНСКИМИ СОГЛАШЕНИЯМИ. В РОССИИ НЕТ СУПЕР КОМПЬЮТЕРА, НО ЕСЛИ, ХОТЯ БЫ ТРЕТЬ НАСЕЛЕНИЯ МОЛИТВЕННО ОБРАТИЛАСЬ К БОГУ, ТО АМЕРИКАНСКИЙ СУПЕР КОМПЬЮТЕР ВЫГЛЯДЕЛ БЫ КАК ТЕТРИС, С БЕГАЮЩИМ ВОЛКОМ.

Начнём с того, что Тамп не кадровый политик.Затем все эти заявления он делает не будучи президентом, т.к. в должность он вступит только в январе, а стало быть никакой ответственности за свои заявления он не несёт. Ну говорит и пусть себе говорит.

Alex Nемо

Главное помнить то что случилось с договором об ограничении средств средней и малой дальности. Международным документом подписанным задолго до Трампа и работавшим против России, в основном, очень долго. Таких примеров очень много связанных именно с ним лично. Вспомнили? Нет, ну я напомню. Доня пришел и сел в кресло рукойводителя, военные (или гражданские) советники ему доложили что этот (или любой иной) договор мешает им получать и соответственно использовать средства из бюджета на развитие наступательных ("оборонительных" по официальным утверждениям генералов США) средств для защиты интересов США в Антарктиде и на Марсе. Доня вышел из этого (и других) договора! И никакие правила о порядке отказа от подобных договоров его не интересовали. Я это к чему, никакие бумажки подписанные с ним не стоят ломанного гроша и даже стоимости чернил которыми поставлена его подпись. Он откажется от любого договора когда ЕМУ ЛИЧНО это станет, или даже просто покажется, что выгодно. И самое страшное в том что НИКТО не знает что именно он посчитает выгодным для себя завтра!