Всегда хотелось заглянуть в дом, который выглядит так. Что там внутри? Показываю

Если вы когда-либо путешествовали по европейским странам, то наверняка ловили себя на мысли — интересно, а как тут на самом деле живут люди? Что скрывается за фахверковыми домиками в Баварии (теми, чьи фасады оббиты деревянными рейками)? Как выглядят внутри пряничные домики Эльзаса? Кто и как живет внутри милых коттеджей, которыми усыпаны альпийские склоны? Старенькие каменные дома 17-18 века на юге Англии — из этой же серии.