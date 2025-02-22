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Квартира, дом, дача

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Всегда хотелось заглянуть в дом, который выглядит так. Что там внутри? Показываю

Всегда хотелось заглянуть в дом, который выглядит так. Что там внутри? Показываю

Если вы когда-либо путешествовали по европейским странам, то наверняка ловили себя на мысли — интересно, а как тут на самом деле живут люди? Что скрывается за фахверковыми домиками в Баварии (теми, чьи фасады оббиты деревянными рейками)? Как выглядят внутри пряничные домики Эльзаса? Кто и как живет внутри милых коттеджей, которыми усыпаны альпийские склоны? Старенькие каменные дома 17-18 века на юге Англии — из этой же серии.

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Комментарии
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АМ
Алиса Майская
Приходилось жить в таком доме на острове Оре в Дании... Не слишком уютно, хотя и аутентично)))
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4 час.
Igor Shumarin
Каменная раковина и три крана... Это что, это как?
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3 час.
Сергей Семенов
Холодная, горячая и питьевая. Англичане про смесители до сих пор не знают.
Ответить
2 час.
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