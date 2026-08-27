Знаки зодиака женщин, которых мужчины не смогут забыть до конца жизни

В жизни каждого мужчины встречаются женщины, память о которых не стирается даже спустя годы. Астролог Катерина Малеева рассказала, представительницы каких четырех знаков зодиака оставляют самый глубокий след в мужских сердцах и почему расставание с ними превращается в пожизненный «незакрытый гештальт».
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