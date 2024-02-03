Шоубиз- бессмыс...
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Шоубиз- бессмысленный и беспощадный

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Актёры фильма «Сволочи» 16 лет спустя

Актёры фильма «Сволочи» 16 лет спустя

Всегда интересно наблюдать, как меняются артисты спустя десятилетия после громких премьер. Но в случае военного боевика «Сволочи», мы сталкиваемся с печальной статистикой: кто-то остался актером одной роли, а других и вовсе уже нет в живых.

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