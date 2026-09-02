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Вашингтон в ожидании политического шторма: перспективы нового импичмента

Вашингтон в ожидании политического шторма: перспективы нового импичмента

Вашингтон начал морально готовиться к периоду длительной политической турбулентности. Остается шестьдесят дней до выборов в Конгресс, за которыми последует вероятный отказ команды Трампа признавать их итоги, если республиканцы проиграют.

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