Вашингтон в ожидании политического шторма: перспективы нового импичмента

Вашингтон начал морально готовиться к периоду длительной политической турбулентности. Остается шестьдесят дней до выборов в Конгресс, за которыми последует вероятный отказ команды Трампа признавать их итоги, если республиканцы проиграют.
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