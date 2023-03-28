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Источник «Известий»: медики смогли остановить распространение некроза у фигуриста Романа Костомарова, состояние улучшается

Медики смогли остановить распространение некроза у фигуриста Романа Костомарова, которого госпитализировали в январе этого года.

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