Reuters: Дочернее отделение ВТБ в Европе сменит свое название

Дочернее подразделение ВТБ в Европе VTB Bank Europe решило изменить свое название, так как находится в процессе ликвидации, а материнская компания запретила использование первоначального имени, сообщает представитель банка агентству Reuters.
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