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Бойцы группы «Викинг» при помощи РСЗО взяли в ДНР позиции украинских военных

Бойцы группы «Викинг» при помощи РСЗО взяли в ДНР позиции украинских военных

Группа "Викинг" и штурмовики 1-й отдельной бригады спецназначения с использованием реактивной системы залпового огня взяли позиции украинских формирований в Донецкой Народной Республике.

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