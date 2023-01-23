Марк Аврелий. Последний из пяти «хороших императоров»

Конная статуя Марка Аврелия, Palazzo dei Conservatori, Рим Последний из «пяти хороших императоров» – Марк Аврелий, герой нашей сегодняшней статьи, стал приемным сыном Антонина Пия, на дочери которого он был женат (супруга приходилась ему двоюродной сестрой).