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Васин и «Кайрат» продлили контракт до конца 2024 года

Васин и «Кайрат» продлили контракт до конца 2024 года

«Кайрат» объявил о продлении контракта с Виктором Васиным. Новое соглашение 35-летнего экс-защитника ЦСКА с клубом из Алматы рассчитано до конца 2024 года.

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