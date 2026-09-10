Экс-главу «Корпорации развития Донбасса» приговорили к 1,5 года принудительных работ за «командировки» за границу Ворошиловский межрайонный суд Донецка 9 сентября назначил бывшему руководителю корпорации 1 год 6 месяцев принудительных работ, удержание 10% заработка и запрет на три года занимать руководящие должности.
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