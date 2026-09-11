В Татарстане заключено 138 концессионных соглашений

В Татарстане действует 138 концессионных соглашений, причем 119 концессий относятся к сфере ЖКХ. Об этом сообщила начальник отдела развития государственно-частного партнерства Агентства инвестиционного развития РТ Зухра Гайсина на совместном заседании комитетов Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству и по жилищной политике и инфраструктурному развитию.