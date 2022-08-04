Календарь: 5 августа

1699 На рейде Таганрога прошли первый смотр-парад и первые маневры российского флота. 1745 Первыми русскими академиками стали Михаил Ломоносов, получивший чин профессора химии, и Василий Тредиаковский, избранный профессором элоквенции (красноречия).