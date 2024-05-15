НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

134 подписчика

«Атлетико» выходит в ЛЧ во всех полных сезонах при Симеоне – 12 лет подряд

Мадридский клуб ранее обеспечил себе место в турнире после победы над «Хетафе» (3:0) в Ла Лиге. За два тура до конца чемпионата «Атлетико» точно не финиширует ниже четвертого места, дающего право сыграть в ЛЧ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх