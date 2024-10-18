Собянин: 200 зданий школ и детсадов планируется построить до 2027 года

В столице реализуется Адресная инвестиционная программа В Москве до 2027 года запланировано строительство 200 зданий образовательных учреждений (школы и детские сады), включая строящиеся за счет средств инвесторов.
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