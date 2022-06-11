Карандин о судействе: «В КХЛ все больше грязного времени – арбитры постоянно «смотрят кино», непонятные споры и убеждения. В НХЛ ничего этого нет»

Экс-арбитр Юрий Карандин оценил судейство в плей-офф НХЛ. «Честно скажу, приятно удивлен. НХЛ взяла все лучшее не только из советского хоккея, но и из советского судейства.
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