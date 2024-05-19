Практически все животные Москвы вышли из зимней спячки до начала майских холодов

Начальник отдела мониторинга биоразнообразия Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Азамат Кунафин рассказал в беседе с RT, что практически все животные Москвы вышли из зимней спячки до начала майского похолодания, в том числе ужи, которые спят дольше всех — приблизительно 7—8 месяцев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии