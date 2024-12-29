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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мурзин о победе на чемпионате мира по рапиду: «Мне немного повезло. Надеюсь, это не сон, я действительно счастлив»

«Мне легко играть с ведущими гроссмейстерами, потому что это очень интересно. Я хотел победить, мне немного повезло, но это сработало.

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