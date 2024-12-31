Кафанов назвал большим событием для российского футбола отъезд двух вратарей в Европу

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов признался, что считает большим событием отъезд двух отечественных голкиперов, Матвея Сафонова и Даниила Худякова, в европейские клубы.
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