Брианна Стюарт стала 8-м лучшим бомбардиром в истории женской НБА, обойдя Кэппи Пондекстер

Звезда « Нью-Йорка » Брианна Стюарт набрала 27 очков в победной игре против «Торонто» (106:69). Это выступление позволило Стюарт обогнать Кэппи Пондекстер в списке лучших бомбардиров в истории женской НБА и занять 8-е место с 6833 очками.