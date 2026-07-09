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Царьград

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Мао Нин призывает НАТО прекратить раздувать китайскую угрозу

Мао Нин призывает НАТО прекратить раздувать китайскую угрозу

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин на брифинге призвала НАТО отказаться от мышления холодной войны и прекратить раздувать тезис о китайской угрозе, подчеркнув, что Китай не представляет угрозы для Евро-Атлантического региона.

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