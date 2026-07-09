Мао Нин призывает НАТО прекратить раздувать китайскую угрозу

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин на брифинге призвала НАТО отказаться от мышления холодной войны и прекратить раздувать тезис о китайской угрозе, подчеркнув, что Китай не представляет угрозы для Евро-Атлантического региона.
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